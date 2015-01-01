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विवाद:चूल्हा बनाने के क्रम में थूकने से विवाद

गोगरी2 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र अन्तर्गत बड़हरा गांव में चूल्हा बनाने के क्रम में उसी गांव के कुछ लोगों द्वारा विवाद करने का आरोप लगाकर एक महिला ने थाने में आवेदन दिया है। बड़हरा निवासी आशा देवी ने गांव के ही अमर यादव, शक्ति यादव, सिया देवी व चंदा देवी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जब अपने घर के पास चूल्हा बना रही थीं तो उसी समय मेरे छोटे पुत्र ने बगल में थूक दिया। इसी बात पर आरोपी द्वारा बच्चे के साथ मारपीट की जाने लगी। इसी बात पर जब मैं बोलने गई तो उक्त आरोपियों ने मेरे साथ भी मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया। पीड़िता ने थाने में आवेदन देकर उक्त आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में थानाध्यक्ष शरत कुमार ने कहा कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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