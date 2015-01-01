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मारपीट:भूमि विवाद में पिता पुत्र को पीटा, घायल

गोगरी2 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र अंतर्गत शेरगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए। शेरगढ़ निवासी मो. वली ने थाने में आवेदन देकर अपने परिवार के ही मो. जहांगीर, मो. सहवाग व शहनाज पर आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त आरोपी द्वारा मेरे जमीन को अपना बताकर हथियाने की नीयत से मारपीट किया। जिससे मैं एवं मेरे पिता शेखजहुरि के साथ मारपीट की गई। जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित द्वारा थाने में आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। पीड़ित ने बताया कि कई वर्ष पहले आपस में बंटवारा कर अपने- अपने हिस्से की जमीन पर रहते हैं। लेकिन मेरे हिस्सेदार द्वारा मेरे हिस्से कि जमीन को हथियाने के नीयत से मेरे जमीन पर गोबर की चिपरी पाथने लगा। जब मैं मना किया तो हमारे साथ ही परिवार के लोगों से भी मारपीट करने लगा। थानाध्यक्ष शरत कुमार ने कहा कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी

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