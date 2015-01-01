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परेशानी:जमालपुर बाजार में जाम से नहीं मिल रही मुक्ति

गोगरी4 घंटे पहले
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गोगरी जमालपुर बाजार में अतिक्रमण के वजह से लगने वाली जाम से लोगों को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। जमालपुर बायपास सड़क से चंद्रग्रीत सीनेमा राेड तक गुरूवार को जाम की भयानक स्थिति रही। मुख्य मार्ग पर ऑटो, ईरिक्शा एवं अन्य वाहनों के लगाने से जाम को और भी बढ़ावा मिलता है।

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