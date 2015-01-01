पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:बिजली चोरी के मामले में दो लोग धराए, शिकायत

गोगरी2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

बिजली विभाग के कनीय अभियंता सचिन कुमार ने बिजली चोरी कर रहे नवलकिशोर टोला के रुदल साहिनी और जमालपुर के माे. कयूम के विरुद्ध केस दर्ज करने के लिए थाने में आवेदन दिया है। जेई सचिन कुमार ने कहा कि उक्त आरोपियों ने विद्युत विच्छेदन के बाद भी अवैध रूप से बिजली जला रहे थे, जो नियम के विरुद्ध है। चोरी की मदद से उक्त आरोपी ने कई हजार रुपए की क्षति बिजली विभाग को पहुंचाए हैं। इसलिए उक्त आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज किया जाए ताकि भविष्य में कोई भी बिजली चोरी न करें। थानाध्यक्ष शरत कुमार ने कहा कि गोगरी जेई द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है, कार्रवाई की जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें