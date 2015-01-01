पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दुर्घटना:टमटम को धक्का मार 10 फीट गहरे गड्‌ढे में गिरा मिक्सर वाहन, टमटम चालक और घोड़े की मौत

हलसी2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
प्रेमडीहा मोड़ के निकट मौत के िवरोध में सड़क जाम करते ग्रामीण एवं रोते परिजन।
  • लखीसराय-सिकंदरा मुख्य मार्ग में धीरा पैक्स गोदाम के समीप हुआ हादसा
  • गुस्साए लोगों ने प्रेमडीहा मोड़ के पास तीन घंटे तक सड़क किया जाम

हलसी थाना क्षेत्र के लखीसराय-सिकंदरा मुख्य मार्ग में धीरा पैक्स गोदाम के समीप मंगलवार को मिक्सर मशीन वाहन अनियंत्रित हो एक टमटम को पीछे से धक्का मारते हुए सड़क किनारे दस फीट गहरे गड्‌ढे में जा पलटा। इस दुर्घटना में मिक्सर मशीन वाहन से दबकर टमटम पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया साथ ही उस पर सवार टमटम चालक प्रेमडीहा गांव निवासी मो. मुख्तार खान एवं टमटम में लगे घोड़ा की कुचल कर मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार टमटम चालक अपने गांव प्रेमडीहा से सिकंदरा की ओर जा रहा था। इसी बीच पीछे से मिक्सर मशीन वाहन ने धक्का मार दिया। घटना के बाद मिक्सर मशीन का चालक मौके से फरार हो गया। घटना को देख ग्रामीण एवं परिवार वालों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने गड्‌ढे से शव को बाहर निकाला। जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को प्रेमडीहा गांव लाकर मुख्य मार्ग पर शव को रखकर सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी एवं चार लाख रुपये मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। 2:45 बजे ग्रामीण सड़क जाम कर रखा। जिसके कारण लखीसराय और सिकंदरा आने-जाने वाले वाहनों की कतार लग गई। करीब दोनों दो किमी तक सड़क पर बड़े-छोटे वाहनों की कतार लग गई। घटना की सूचना पर हलसी पुलिस मौके पर पहुंची एवं जाम हटाने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। बाद में हलसी बीडीओ प्रीतम आनंद एवं सीओ विवेक कुमार मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया एवं तत्काल मृतक के परिजन को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता चेक के माध्यम से दी। तीन घंटे के बाद 06:15 बजे ग्रामीण माने और जाम को हटाया।

एक और बच्चे की मौत की फैली अफवाह
जाम समाप्त कराने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लखीसराय सदर अस्पताल भेज दिया। मिक्सर वाहन के गड्‌ढे में पलट जाने से टमटम चालक व घोड़े की मौत के बाद एक बच्चे के दबकर मरने की अफवाह भी फैलती रही। ग्रामीणों के कहने पर पुलिस गड्‌ढे में उतर कर छानबीन की लेकिन यह अफवाह ही साबित हुआ। हलसी के प्रभारी थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि मिक्सर मशीन वाहन को जब्त कर लिया गया है। उसके मालिक व चालक की खोजबीन की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आवेदन आने के बाद मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी एवं मृतक के परिजन को हरसंभव मदद दी जाएगी।

टमटम चला परिवार चलाता था मुख्तार
सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाला टमटम चालक मो. मुख्तार खान टमटम चला कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अपने परिवार का एक मात्र कमाऊ व्यक्ति था। उसके निधन से परिवार वालों के समक्ष आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। मृतक को चार बेटा एवं तीन बेटी है। जिसके समक्ष जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो गई। वाहन से टमटम के कुचल जाने एवं घोड़े के मर जाने से जीविका का साधन भी छीन गया। शव को देख परिजनों को रो-रोकर हाल बुरा था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें