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कार्रवाई:पुलिस गश्ती के दौरान अवैध रूप से बालू लदे 8 टिपर जब्त

हलसीएक घंटा पहले
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जब्त अवैध बालू लदे टिपर वाहन।
  • चालक फरार, फतेहपुर मोड़ के पास कार्रवाई

थाना क्षेत्र के फतेहपुर मोड़ पेट्रोल पम्प के समीप गुऱवार को अवैध बालू लदा 8 टिपर वाहन को पुलिस ने जब्त किया इस दौरान चालक फरार हो गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह 6 बजे पुलिस गश्ती के दौरान आठ टिपर द्वारा अवैध बालू लोछ कर जा रहा था जिसे एसआई संजय कुमार, एसआई रमेश पासवान एवं पुलिस बल के मदद से जब्त किया गया। इस दौरान चालक भागने में सफल रहा। इस संबंध में थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिन्हा ने कहा के टिपर वाहन संख्या बीआर 53जी 7396 ट्रिपल, बीआर 53 जी 2463, बीआर 53 जी 3209, बीआर 53 जी 2893, बीआर 53 जी 3190, तथा तीन नया ट्रिपल वाहन है जिसका नंबर नहीं लगा हुआ है सभी को अवैध बालू लोड जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि खनन पदाधिकार को इसकी प्रतिलिपि भेज दी गई है जांच के बाद मामला दर्ज किया जाएगा।

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