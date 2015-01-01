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कार्रवाई:पत्नी की हत्या मामले में पति सहित सात नामजद

हलसीएक घंटा पहले
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  • हलसी थाना क्षेत्र के महरथ गांव में हुई थी घटना
  • बेटी ने कहा-पिता का किसी लड़की से था संबंध हमेशा करते थे मारपीट

बल्लोपुर पंचायत अंतर्गत महरथ गांव में शुक्रवार की देर शाम 35 वर्षीय शांति देवी की गोली मारकर हत्या मामले में पति सहित ससुराल के सात सदस्यों को मृतका की बेटी संध्या कुमारी के आवेदन पर नामजद किया गया है। जिसमें पिता बमबम नोनिया, चाचा विनोद नोनिया, प्रमोद नोनिया, हरिहर नोनिया, चाची रूपा देवी, बबीता देवी एवं दादी ललिता देवी काे नामजद किया है। आवेदन में कहा कि पिता बमबम नोनिया पिछले छह साल से जयपुर में एक निजी कम्पनी काम करते हैं। बमबम नोनिया को जयपुर में ही एक लड़की से प्रेम का मां विरोध करती थी। पिता बमबम नोनिया माता शांति देवी के साथ हमेशा मारपीट करता था। संध्या ने बताया कि तीनों चाचा, चाची तथा दादी दोषी हैं। साजिश कर मां को गोली मारकर हत्या कराई। मृतका के शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। शव को दाह संस्कार के लिए पुलिस ने शव को परिजन को सौंप दिया।

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