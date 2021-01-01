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लापरवाही:एक वर्ष पूर्व मनरेगा योजना में काम करने वाले पंचायत मजदूरों काे नहीं मिली मजदूरी

हसनगंजएक घंटा पहले
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मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत करने पहुंचीं महिलाए व पुरुष। - Dainik Bhaskar
मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत करने पहुंचीं महिलाए व पुरुष।
  • कोढ़ा प्रखंड के रौतारा पंचायत का मामला, मुखिया अर्चना देवी के आवास पर पहुंच की शिकायत

कोढ़ा प्रखंड के रौतारा पंचायत में एक वर्ष पूर्व मनरेगा योजना के तहत हुए कार्यों में मजदूरों का मजदूरी भुगतान नहीं होने से मजदुरों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। रविवार को मजदूरी भुगतान को लेकर दर्जनों मजदूर मुखिया अर्चना देवी के आवास पर पहुंच हो हंगामा किया। जिसको लेकर मुखिया प्रतिनिधि करुण कुमार ने बताया कि 7 जनवरी 2019 को जल जीवन हरियाली योजना को लेकर रौतारा पंचायत में मनरेगा योजना के तहत कई योजना पर काम हुआ था। जिसका खुद मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने उद‌्घाटन किया था। बावजूद कार्य हुए एक वर्ष बीतने को है। जिसका डिमांड बार बार लगाया जा है, लेकिन कनीय अभियंता द्वारा योजना का मापी पुस्त तैयार नहीं किया जा रहा है। जिसको लेकर रौतारा मुखिया अर्चना देवी ने समस्या को लेकर मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी कोढ़ा को लिखित आवेदन दिया है। बावजूद कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्त तैयार करने में आनाकानी किया जा रहा है। मौके पर सुशीला देवी, मंजुला देवी, रूकशाना खातून, शंकर मंडल सहित दर्जनों मजदूर ने बताया कि हमलोगों को कियें कार्यों का मजदूरी नहीं मिलने से खाने पर लानत पड़ गया है। एक तो पहले लाॅकडाउन में हम मजदुरों का जीना मुहाल है। दूसरी तरफ सरकारी मनरेगा योजना में किए कार्यों का अभी तक मजदूरी नहीं मिला है। हमलोग पूरी तरह परेशान हैं। जबकि बताया गया था कि पन्द्रह दिनों में पैसा मिल जाएगा। लेकिन विभागीय उदासीनता की वजह से मजदूर आज दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। काेढ़ा के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी रतन कुमार ने दूरभाष पर बताया कि जल्द ही समस्या का निदान किया जाएगा।

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