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जज्बा:जुगाड़ गाड़ी पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे मतदाता

हसनगंज3 घंटे पहले
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कटिहार विस 63 क्षेत्र अंतर्गत हसनगंज प्रखंड में ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा गया। कोविड-19 के बावजूद भी मतदाताओं में उत्साह पूरे दिन चरम पर रहा। बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मत का प्रयोग करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की महिला, पुरुष जुगाड़ गाड़ी से मतदान करने पहुंचे और अपना अपना मत का प्रयोग किया।

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