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महापर्व:पहली बार मतदान कर उत्साहित नजर आए युवा

हसनगंज3 घंटे पहले
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  • विधानसभा चुनाव में प्रखंड भर में लगभग 1309 नए मतदाता बने, परिजनों के साथ पहुंचे युवा वोटर
  • पहचान पत्र बनाने के दौरान से ही युवा वोटर मतदान करने के लिए थे उत्साहित

लोकतंत्र के महापर्व मतदान में पहली बार मतदान करने वालों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। प्रखंड भर में मतदान केंद्रों पर युवक युवतियों की भी भारी तादाद रही। बता दे कि इस विधानसभा चुनाव में प्रखंड भर में लगभग 1309 नए मतदाता बने। प्रखंड के करीब 35271 मतदाताओं में से करीब 18 से 80 वर्ष के ऊपर आयु वर्ग के हैं। पहली बार वोटर बनने वाले मतदाताओं में से अधिकांश ने शनिवार को मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। पहली बार वोट डालने वाले युवा अपने परिजनों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे। मतदान करने के बाद बाहर आते समय वे उत्साहित नजर आए। इसके बाद अंगुली पर लगे अमिट स्याही के निशान के साथ फोटो खींचा और फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया पर डालने में भी खूब रूचि दिखाई।

समाज के साथ चलने वाला प्रतिनिधि चाहिए
अब तक अपने परिजनों को मतदान करते हुए देखा है, लेकिन खुद वोट करके बहुत अच्छा लगा है। हमने ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना है, जो सभी समाज के साथ चलने एवं क्षेत्र के विकास करने वाले प्रतिनिधि को ही उन्होंने मत किया है।
शशांक शांडिल्य, युवा मतदाता

महिला सशक्तीकरण को मिले बढ़ावा
पहचान पत्र बनाने के लिए फार्म भरी थी, उसी दिन से वोट डालने को लेकर काफी उत्साहित थी। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। महिला सशक्तीकरण करने वाले प्रतिनिधि काे उनका मत दिया गया है।
कोमल कुमारी, युवा मतदाता

प्रदेश-देश के विकास के लिए वोट किया
लोकतंत्र के महापर्व मतदान में हिस्सा लेकर उत्साहित हूं। अपने प्रदेश और देश के विकास के लिए वोट किया है। सभी को जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करना चाहिए। युवा ही इस देश का भविष्य हैं।
अनुज कुमार, कालसर वासी

युवा को रोजगार दिलाने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए
अभी तक अपने बड़ों और साथियों को ही वोट करते देखता था। मेरी भी इच्छा होती थी कि वोट डालूं। सभी को देशहित में वोट करना चाहिए। ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। युवा को रोजगार दिलाने वाले जनप्रतिनिधि को मतदान किया है।
अजित कुमार, साकिन कालसर

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