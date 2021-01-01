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तालाबंदी:अनियमित वेतन भुगतान से नाराज एचएस कॉलेज के शिक्षक 5 को करेंगे तालाबंदी

हवेली खड़गपुरएक घंटा पहले
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  • अनियमित वेतन भुगतान से नाराज एचएस कॉलेज के शिक्षक 5 को करेंगे तालाबंदी

बुधवार को अनुमंडल मुख्यालय के इकलौते अंगीभूत हरि सिंह महाविद्यालय में कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन में निरंतर विलंब होने की समस्या को लेकर शिक्षक संघ की बैठक संघ के अध्यक्ष डॉ. विनोद कुमार की अध्यक्षता में हुई।

जिसमें विशेष रूप से निरंतर वेतन में विलंब होने की समस्या को लेकर सदस्यों ने विवि के रवैये के प्रति भी नाराजगी जताई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 5 फरवरी को महाविद्यालय में तालाबंदी कर शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी अपना विरोध जताएंगे।

एक वर्ष से अनियमित वेतन

अध्यक्ष डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि एक वर्ष के दौरान नियमित रूप से वेतन नहीं मिलने से शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी परेशान हो गए हैं। कोरोना काल के दौरान महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को काफी समस्याएं आई है। महाविद्यालय में एकाउंटेंट नहीं रहने के कारण भी परेशानी हो रही है। 5 फ़रवरी को होने वाली तालाबंदी की जानकारी प्राचार्य को आवेदन के माध्यम से दे दी गई है।

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