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गिरफ्तारी:5 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार

जमालपुर3 घंटे पहले
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  • आपराधिक घटना को अंजाम देने की थी साजिश

गुरुवार रात आठ बजे जमालपुर पुलिस ने ऑटो में सवार पांच अपराधियों को चार देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सभी अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार आपराधिक घटनाओं का अंजाम देने के लिए मुंगेर से ऑटो में सवार होकर सभी अपराधी जमालपुर आ रहे थे तभी सूचना के आधार पर पुलिस ने ऑटो को घेराबंदी की। जिसके बाद ऑटो में सवार मुंगेर निवासी कामरान और जमालपुर निवासी शंकर सहित पांच अपराधियों की तलाशी लेने दौरान अपराधियों से चार देसी पिस्तौल बरामद की। गिरफ्तारी होने सूचना मिलते ही एसडीपीओ नंदजी प्रसाद थाना पहुंचकर गिरफ्तार अपराधियों से गहन पूछताछ की जा रही है। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार हुए अपराधी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। फिलहाल गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ के बाद उनको सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। विस्तृत जानकारी शुक्रवार को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल अभी कुछ और अधिक बताना अधिक जल्दीबाजी होगी।

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