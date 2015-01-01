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आकलन:बीडीओ ने खरीफ फसल की पैदावार का किया आकलन

जमालपुर4 घंटे पहले
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खरीफ फसल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन का आकलन के लिए गुरुवार को प्रखंड स्तरीय टीम ने जायजा लिया। बीडीओ राजीव कुमार, सांख्यिकी पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, पंचायत सचिव देवेंद्र कुमार समेत अन्य पदाधिकारी महामदा राजस्व गांव पहुंचे व कटनी के बाद तैयार खरीफ फसल के उत्पादन का आकलन किया।

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