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कवायद:बरियाकोल के दूसरे रेल सुरंग के लिए तेजी से बिछ रही पटरी, मार्च के अंत से दौड़ेंगी ट्रेनें

जमालपुरएक घंटा पहले
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  • क्रॉसिंग की समस्या होगी समाप्त, हजारों यात्रियों का बचेगा समय

भागलपुर किऊल रेल खंड पर जमालपुर और रतनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच बरियाकोल स्थित दूसरे रेल सुरंग निर्माण की प्रक्रिया अब लगभग पूरी कर ली गई है। रेलवे के इस नए सुरंग में अब पटरी बिछाने का काम किया जा रहा है। जिसे मार्च तक पूरा कर लिया जाना है। रेलवे के द्वारा ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि मार्च महीने के अंत तक इस नए सुरंग से ट्रेनें गुजरने लगेंगी।

अगर ऐसा हो पाया तो मार्च से लोगों को भागलपुर से जमालपुर आने जाने में लगभग 15 से 25 मिनट की बचत होगी। दोनों रेल सुरंग चालू होने के बाद भागलपुर-किऊल रेलखंड पर लगने वाली क्रॉसिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी।

उल्लेखनीय हो कि बरियाकोल स्थित दूसरे सुरंग का निर्माण कार्य 22 अक्टूबर 2019 को 35 करोड़ की लागत से शुरू किया गया था। कार्य करने के दौरान ही यह राशि बढ़ती चली गई। इस नए सुरंग का निर्माण जर्मन टेक्नोलॉजी हॉर्स शू शेप के रूप में किया जा रहा है। ताकि नया सुरंग हर दृष्टिकोण से उत्तम हो सके। जबकि बीते माह पूर्व रेलवे के चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन राजीव गुप्ता ने निरीक्षण किया था।

उसके बाद उन्होंने कार्य एजेंसी को निर्देशित करते हुए कहा कि मार्च माह तक में नए सुरंग निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए। रेलवे सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्माण का कार्य अब लगभग पूर्ण कर फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है।

जिसे मार्च माह तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय हो कि बरियाकोल का मौजूदा रेल सुरंग अंग्रेेजों के जमाने में ही बनाया गया था। लेकिन एक ही रास्ता होने के कारण अप-डाउन के समय ट्रेनों को रतनपुर अथवा कल्याणपुर स्टेशन पर रोक दिया जाता था। ऐसे में बरियाकोल में दूसरे रेल सुरंग की लंबे समय से जरूर थी। जो जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

एक तिहाई भाग में बिछाई जा चुकी पटरी

जमालपुर रेलवे स्टेशन से नई सुरंग तक जानेवाली रास्ते पर पटरी बिछाने का कार्य रेल प्रशासन द्वारा युद्धस्तर पर करवाया जा रहा है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पटरी बिछाने का कार्य भी लगभग एक तिहाई भाग में पूरा कर लिया गया है। नई पटरियों को सुरंग के रास्ते बिछाते हुए रतनपुर रेलवे स्टेशन की ट्रैक से जोड़ दिया जाएगा।

रेल पटरी बिछने के बाद होगा विद्युतीकरण

रेल ट्रैक का कार्य पूर्ण होते ही रेलखंड पर बचे भागों में विद्युतीकरण का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार रेलखंड पर शेष भागों में विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। सुरंग निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने व ट्रैक बिछाने का कार्य संपन्न होने के तुरंत बाद ही यहां विद्युतीकरण का कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा।

सुरंग चालू होते ही ट्रेनों का विलंब से परिचालन हो जाएगा बंद

नए सुरंग निर्माण हो जाने से अप और डाउन ट्रेनों का परिचालन निर्धारित समय पर होगा। जिस कारण से यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगभग 25 मिनट की बचत होगी। क्योंकि लगभग 134 वर्ष पूर्व बने इकलौते सुरंग में सिंगल ट्रैक होने से यदि दूसरी ओर से कोई अन्य ट्रेन आ रही हो तो लंबी दूरी की ट्रेनों को बरियारपुर या जमालपुर में 15 मिनट अतिरिक्त ठहराव होता था। जिस कारण कई ट्रेनें विलंब से परिचालित होती थी। जब तक ट्रेन जमालपुर नहीं पहुंच जाती है तब तक जमालपुर से भागलपुर की ट्रेन परिचालन करने की हरी झंडी नहीं मिलती है।

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