पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मारपीट:मोबाइल छिनतई के मामले में दो पक्ष में हुई मारपीट

जमालपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बड़ी दौलतपुर मोहल्ले में गुरुवार को दो पक्षों में हुई मारपीट में एक युवक जख्मी हो गया। घटना की सूचना पहुंची पुलिस पीड़ित पक्ष के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन में जुटी है। तोपखाना बाजार निवासी वीरूलाल का पुत्र प्रिंस ने थाना में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि दो दिन पहले घसियार मुहल्ला निवासी मो. नसीम के पुत्र मो. अरमान ने मोबाइल की छिनतई कर ली थी। मामले को लेकर कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। गुरुवार को सूचना मिली कि अरमान दौलतपुर में रह रहा है। सूचना पर जब अरमान के पास पहुंचा तो पहले तो उसने मोबाइल देने से इंकार कर दिया। बाद में जब दोनों के बीच हाथापाई हुई तो अरमान ने पिस्टल तान दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें