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सर्वे कार्य शुरू:स्ट्रीट लाइट से जगमगाएंगे जमालपुर प्रखंड के गांव

जमालपुरएक घंटा पहले
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  • 10 पंचायत के 148 वार्डों में सर्वे का कार्य शुरू

प्रखंड के सभी 10 पंचायत के कुल एक सौ अड़तीस वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की कवायद शुरू हो गई है। बीडीओ राजीव कुमार ने कार्यपालक सहायकों को गांवों में स्थल चयन कर रिपोर्ट देने को कहा है। स्थल चयन के तौर-तरीकों को लेकर प्रखंड कार्यालय में कार्यपालक सहायकों को ऑनलाइन ट्रेंनिग दी गई है। गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को शुरू करने के पहले पंचायत व वार्डों में सर्वे किया जाएगा।

इसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों को दी गई है। वार्डों में अवस्थित बिजली के पोल पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। कार्यपालक सहायक प्रत्येक वार्ड में भ्रमण कर सार्वजनिक स्थानों व बसावटों के बीच स्थित विद्युत पोल का सर्वे करेंगे।

इस दौरान विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिया गया पोल आइडेंटिफिकेशन नंबर एवं निकटवर्ती घर के मुखिया का नाम दर्ज किया जाएगा। सर्वे के उपरांत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंध समिति को सूची उपलब्ध कराकर उनसे अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

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