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पौधरोपण:लायंस क्लब के सदस्यों लगाया पीपल का पौधा

जमालपुर2 घंटे पहले
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लायंस क्लब जमालपुर की ओर से शनिवार को जोगी बाबा स्थान पंचमुखी हनुमान मंदिर के निकट पौधरोपण किया गया। इस दौरान देववृक्ष पीपल का पेड़ लगाया गया। अध्यक्ष रमेश रावत ने बताया कि पीपल के पेड़ में लक्ष्मी का वास होता है यही कारण है कि आज भी हिंदू धर्म के लोग पीपल के पेड़ को पूजनीय मानते हैं।

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