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निर्देश:रात्रि गश्ती करना हर हाल में आवश्यक: डीआईजी

जमालपुर3 घंटे पहले
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डीआईजी मनु महाराज ने बुधवार की देर रात जमालपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में पहुंचकर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर की जा रही रात्री गश्ती का औचक निरीक्षण किया। देर रात करीब 1:30 बजे निरीक्षण पर निकले डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि रात्रि गश्ती हर हाल में होनी चाहिए। ठंड के मौसम में क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ सकती है। इसलिए रात्रि गश्ती करना हर हाल में अनिवार्य है। मौके पर प्रभारी एसपी राजीव रंजन, डीएसपी नंदजी प्रसाद, थानाध्यक्ष रंजन कुमार सहित पुलिस जवान मौजूद थे।

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