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विरोध:शराब के नशे में दुर्व्यवहार के विरोध पर की मारपीट

जमालपुर2 दिन पहले
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  • बद्रीपड़ा मोहल्ले की घटना, महिला जख्मी

ईस्ट कॉलोनी थाना अंतर्गत बद्री पड़ा मोहल्ले में आपसी मारपीट में उषा देवी नामक महिला जख्मी हो गई। जिसे उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जख्मी महिला के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही है। घायल उषा यादव ने बताया है कि वह अपनी बेटी के साथ बद्दीपाड़ा स्थित अपने ससुराल में रहती है। जहां पति की मौत के बाद उसकी सास धनेश्वरी देवी एवं देवर गोपी यादव के द्वारा अक्सर मारपीट किया जाता है। गोपी यादव शराब पीकर आया और दुर्व्यवहार करने लगा, जब इसका विरोध किया तो मारपीट कर घायल कर दिया। महिला ने बताया कि पहले भी गोपी यादव द्वारा मारपीट किए जाने को लेकर थाने में आवेदन दिया गया था। इस संबंध में थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया की महिला के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है।

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