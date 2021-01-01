पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

छापेमारी:गबन का आरोपी नहीं हुआ गिरफ्तार, छापेमारी फेल

जमालपुर6 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

लखीसराय जिला अन्तर्गत सूर्यगढ़ा थाना पुलिस ने रविवार को ईस्ट कॉलोनी थाना पहुंची। ईस्ट कॉलोनी थाना पुलिस के सहयोग से पुलिस ने कांड संख्या 85/16 के नामजद आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी तो की। परंतु पुलिस को खाली हाथ लगी। थानाध्यक्ष विजय यादवेंदु ने बताया कि मुंगरौड़ा निवासी सेवानिवृत्त रेलकर्मी विनोद भगत की गिरफ्तारी मामले में सूर्यगढ़ा थाना पुलिस एसआई अजय कुमार के नेतृत्व में ईस्ट कॉलोनी थाना पहुंची थी। परंतु छापेमारी के बाद आरोपी के न मिलने पर पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा। बताया कि मामला रुपयों के गबन से जुड़ा हुआ है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser