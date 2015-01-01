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छापेमारी:कालाबाजारी के 25 बोरा चावल जब्त

जमुई2 घंटे पहले
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सोनो पुलिस ने कालाबाजारी की सूचना के बाद सोनो बाजार स्थित प्रेमलता राइस मिल में छापेमारी की। इस दौरान राइस मिल की पूरी तालाशी ली गई और वहां से 25 बोरा चावल को भी जब्त किया गया। बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस राइस मिल से अनाज की कालाबाजारी की जा रही है। इसी सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल जब्त चावलों की बोरी की जांच की जा रही है।

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