मन में आ रहे अनेक विचारों की वजह से आपको निर्णय लेने में देर हो सकती है। अधिक सोच-विचार में वक्त जाया ना करें। आप के निर्णय पर काफी सारे लोग निर्भर होने की वजह से आपको जिम्मेदारी से बर्ताव करना होगा। परिवार संबंधित निर्णय लेना आज आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लोगों द्वारा मिल रहे सुझाव को सुनकर आपके मन में जो भी निर्णय ठीक लग रहा होगा उसी के साथ आगे बढ़े।\r\n\r\n
करियर: करियर में बदलाव लाने की कोशिश करते समय अनेक अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिसकी वजह से चुनाव करना कठिन होगा।\r\n\r\n
लव: काम में व्यस्त होने की वजह से रिलेशनशिप के प्रति ज्यादा ध्यान दे पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है हेल्थ:परिवार के लोगों की सेहत में बदलाव दिखने की वजह से आपकी चिंता बढ़ेगी।",luckyColor:"लाल",luckyNumber:"1"}},rashiYearly:null,recentlyVisitedRashiType:"today",numerologyToday:null,numerologyYearly:null},governance:{privacyPolicy:null,termsAndService:null,rss:null,cookiePolicy:null,advertise:null,mahindraxuv:null,contactUs:null},common:{loadingState:{loadingState:"complete"},show404Page:!1,hasAdBlock:!1,errorMessage:null,hasAcceptedPolicy:!1,refreshAdUnits:{},remoteConfig:{ipl:{calendarFileId:"calendar_new_",folderPath:"cricket/ipl/hindi/",seriesId:"3978",standingFileId:"standing_3978_",isMobileIPLWidgetEnabled:!1},elections:{bihar:{tableText:"",countingType:"",countingDayViewEnabled:!0,countingStarted:!0,refreshDuration:15e5,kycRefreshDuration:15e5,statusText:"ℹ️ 2015 में राजद 80, जदयू 71, भाजपा 53, कांग्रेस 27, भाकपा (माले) 3, लोजपा-रालोसपा 2-2, हम 1 और निर्दलियों ने 4 सीट जीती थी।",isMobileTallyWidgetEnabled:!1},mp:{tableText:"",countingType:"",countingDayViewEnabled:!0,countingStarted:!0,refreshDuration:15e5,kycRefreshDuration:15e5,statusText:"ℹ️ दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह के इस्तीफे के कारण एक सीट खाली है।"}},__default__:{ipl:{seriesId:"3978",calendarFileId:"calendar_new_",standingFileId:"standing_3978_",folderPath:"cricket/ipl/hindi/"},cpl:{seriesId:"3957",calendarFileId:"calendar_new_domestic_westindies_",standingFileId:"standing_3957_",folderPath:"cricket/cpl/hindi/"}}},navigationStackLength:0},widgets:{standings:null,matchStats:null,extendedStats:null,schedulePage:null,iplListing:null,listingData:null,electionHomeLinks:null,electionDates:null,electionKycData:null,electionCountingData:null,constituencyDetail:null,candidateDetail:null,advertRemoteConfig:null}}