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नामांकन:स्नातक पार्ट-1 में दूसरी सूची पर 254 ने लिया नामांकन

जमुई4 घंटे पहले
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मुंगेर विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक पार्ट-1, सत्र 2020-23 में नामांकन के लिए 9 नवंबर को दूसरी मेधा सूची जारी हो चुकी है। इसके आधार पर गुरुवार तक तीन दिनों में 254 छात्र-छात्राओं ने नामांकन कराया। गुरुवार तक ऑनलाइन शुल्क जमा कर नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या 23271 तक पहुंच गई।

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