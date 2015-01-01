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त्योहार:धनतेरस पर 4 करोड़ का कारोबार, यामहा की एफजेड, होंडा की सीबी साइन एसपी और पल्सर 125 की रही ज्यादा डिमांड

जमुई5 घंटे पहले
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गुरुवार को धनतेरस पर ज्वेलरी की खरीदारी करतीं महिलाएं।
  • टीवी, फ्रीज, वाशिंग मशीन व मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की कम हुई बिक्री
  • सोने-चांदी की बिक्री पर कोरोना वायरस का दिखा असर, पिछले साल हुआ था दोगुने से अधिक का कारोबार

धनतेरस पर कोरोना और चुनाव का असर दिखा। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कम खरीदारी हुई। बाजार में लेवालियों की भीड़ दिखी, लेकिन कम कीमत के समानों की खरीदारी ज्यादा हुई। कोरोना काल के कारण आई आर्थिक तंगी का इस बार धनतेरस पर भी असर देखने को मिला। इसके कारण कारोबार पर भी असर पड़ा है। पिछले वर्ष 8 करोड़ का कारोबार धनतेरस पर हुआ था जो इस वर्ष घटकर 4 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि लग्न के कारण वाहनों की बिक्री हुई है। लोग पहले से ही वाहनों की बुकिंग कर रखी थी और कुछ धनतेरस के दिन ही सीधे जाकर बाइक की खरीदारी की। धनतेरस का शुभमुहूर्त को लेकर भी लोगों के बीच असमंजस की स्थिति दिखी। पंडितों के अनुसार धनतेरस का शुभ मुहूर्त शाम के 6 बजे होने के कारण भी लोग खरीदारी करते रहे। धनतेरस को लेकर सुबह से ही वाहनों के शोरूम में सजे वाहनों के लेवालियों की भीड़ देखी गई। दोपहर बाद इलेक्ट्रॉनिक्स समानों की बिक्री में थोड़ी तेजी आई। जिन लोगों ने टीवी, फ्रीज, वाशिंग मशीन बुक करा रखा था वे उसे लेकर अपने घर गए। देर शाम तक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पर खरीदारों की भीड़ लगी रही और लोग अपने-अपने पसंद की चीजों को खरीदने में लगे थे। बता दें कि शुक्रवार को भी धनतेरस होने के कारण ग्राहक शुक्रवार को भी खरीदारी करने आएंगे। शहर के मुख्य बाजार महाराजगंज, थानाचौक, महिसौड़ी, कचहरी रोड़ में धनतेरस को लेकर दुकानें सजी थी। फुटपाथ पर पीतल के दिए व अन्य सामान बेचने वालों का व्यवसाय भी बेहतर रहा। ज्यादातर लोग आर्थिक तंगी के कारण पीतल के दीए, बर्तन, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति सहित पूजा के अन्य बर्तनों की भी जमकर खरीदारी की।

सोने-चांदी के सिक्के की कम हुई खरीद, चुनाव व कोरोना का असर
चांदी के सिक्के और गहनों की पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कम खरीदारी हुई। तकरीबन सवा करोड़ के आस-पास गहने, जेवर व सोने-चंादी के सिक्कों की बिक्री हुई। कोरोना और चुनाव के कारण बढ़ी महंगाई और आर्थिक परेशानियों के कारण इन दुकानों पर लोगों की भीड़ कम रही। इस वर्ष धनतेरस पर चांदी के सिक्कों की भी लोगों ने कम खरीदारी की। शहर के सभी ज्वेलर्स दुकानों में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कम ग्राहकों की भीड़ देखी गई।

धनतेरस पर खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी भीड़, दिनभर लगा रहा जाम
जमुई | धनतेरस को लेकर बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के कचहरी चौक से महाराजगंज बाजार तक सड़क किनारे फुटपाथ पर पीतल के दीये, बर्तन व लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के अलावे झाडू की दुकानें लगी रही। दोनों ओर सड़क किनारे फुटपाथी दुकान लगे रहने के कारण सड़क पर लोग खड़े होकर सामान की खरीदारी करते दिखे। इस कारण सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। इसी प्रकार महाराजगंज बाजार में दोनों ओर से छोटे बड़े वाहनों के आवागमन और लोगों की भीड़ के कारण सारा दिन जाम का नजारा बना रहा।

बेटे की अकाल मृत्यु रोकने के लिए लोग यम का दीया जलाएंगे
दीपावली के पहले यम का दिया जलाने का प्रावधान है। मान्यता है कि वर्षों पहले हेम नाम के एक राजा के पुत्र की शादी के दसवें दिन ही मृत्यु तय थी। यमदूत जब राजा के पुत्र की मौत के बाद उसे लेने आए तो उसकी पत्नी यमदूत के पैर में लटक कर काफी विनती की थी। इससे यमदूत काफी दुखी होकर जब यमराज से राजा के पुत्र की मृत्यु टालने का कोई उपाय पूछा था। यमराज ने यमदूत को बताया कि अगर कोई भी मनुष्य कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को दक्षिण दिशा में दीया जलाएगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी।

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300 बाइक, 4 टाटा मैजिक 2 स्कॉर्पियो की हुई बिक्री
शहर के विभिन्न वाहनों के शोरूम में धनतेरस के मौके पर वाहनें सज गई थी। बुकिंग कराने वाले ग्राहक अपने वाहन को लेने के लिए शोरूम पहुंचे। कई वाहनों में धनतेरस पर शोरूम संचालक द्वारा ग्राहकों को गिफ्ट भी दी जा रही थी। धनतेरस पर सबसे अधिक 300 बाइक की बिक्री हुई। यामहा शो रूम के संचालक सौरव कुमार सिन्हा ने बताया कि 17 वाहनों की अबतक बिक्री हुई है जिसमें बाइक में यामहा एफजेड और स्कूटी में फसीनो की डिमांड सबसे ज्यादा थी। होंडा शोरूम के संचालक संजय कुमार ने बताया कि होंडा सीबी साइन एसपी वाहन की बिक्री सबसे ज्यादा हुई है, जबकि स्कूटी में एक्टिवा लोगों की पहली पसंद थी। इसी तरह बजाज शो रूम के मालिक ने बताया कि पल्सर 125, टीवीएस में अपाचे और हीरो में ग्लैमर की डिमांड सबसे ज्यादा थी। बुलेट का रायल इनफील्ड की भी बिक्री हुई। 4 टाटा मैजिक मालवाहक, 2 स्कार्पियो, चार ट्रैक्टरों की बिक्री हुई।

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