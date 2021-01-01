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कार्रवाई:इंटर परीक्षा के तीसरे दिन 40 परीक्षार्थी निष्कासित, 24 शिक्षकों पर गिरेगी गाज

जमुई4 घंटे पहले
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  • जिले के ब्लैक डायमंड में 16 और महाराजा चंद्रचूड़ विद्यालय गिद्धौर में 8 शिक्षकों पर लगा कर्तव्य में लापरवाही का आरोप

इंटरमीडिएट परीक्षा के तीसरे दिन बुधवार को कदाचार मुक्त परीक्षा संपादन करने को लेकर डीएम सहित अन्य पदाधिकारियों ने सभी केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान दो पालियों में कदाचार के आरोप में 40 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए।

डीएम अवनीश कुमार सिंह ने ब्लैक डायमंड पब्लिक स्कूल में 16 तथा महाराजा चंद्रचूड़ विद्यालय गिद्धौर के 8 शिक्षकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीएम ने बताया कि परीक्षा के दौरान इन शिक्षकों द्वारा कर्तव्य में लापरवाही बरती जा रही थी।

उन्होंने कहा कि हर हाल में कदाचार मुक्त परीक्षा का संपादन होगा। डीएम ने मुख्यालय सहित बरहट, गिद्धौर के कई परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। जिला शिक्षा विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक पहली पाली में रसायन विज्ञान की परीक्षा में 8860 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जबकि 143 अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा में 9013 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जबकि 127 अनुपस्थित रहे।

पहली पाली में 25 दूसरी पाली में 15 परीक्षार्थी निष्कासित : कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर जिला प्रशासन की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। बुधवार को दो पालियों में 40 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए। पहली पाली में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में एक, प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय खैरा में दो, एसपीएस महिला कॉलेज में 8, एसवाईएम उच्च विद्यालय बरहट में 1, एकलव्य कॉलेज में 6 तथा कामिनी बालिका उच्च विद्यालय मलयपुर में सात परीक्षार्थी कदाचार के आरोप में निष्कासित किए गए।

जबकि दूसरी पाली में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में दो, मिडिल स्कूल खैरा में चार, प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय खैरा में दो, एकलव्य कॉलेज में दो, डीएवी मनियड्‌डा में एक तथा केकेएम कॉलेज में चार परीक्षार्थी निष्कासित किए गए।

कड़ी सुरक्षा में तीसरे दिन की हुई परीक्षा

इधर गिद्धौर प्रखंड के दो परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट परीक्षा के तीसरे दिन भी कड़ी प्रशासनिक देखरेख में परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराया गया। इधर प्रखंड के प्लस टू महाराजा चन्द्रचूड़ विद्या मंदिर में परीक्षा के प्रथम पाली में रसायनशास्त्र विषय की परीक्षा में 611 छात्र शामिल हुए जबकि 13 छात्र अनुपस्थित पाये गये। वहीं परीक्षा के दूसरी पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा में 447 छात्र भाग लिया और 10 अनुपस्थित रहे। प्लस टू अखिलेश्वर उच्च विद्यालय रतनपुर में प्रथम पाली के रसायन विषय की परीक्षा में 464 छात्र भाग लिया और 08 छात्र अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली में आयोजित अंग्रेजी में 290 छात्र भाग लिया।

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