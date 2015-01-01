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कोरोना का कहर:जिले में 9 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले

जमुई3 घंटे पहले
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जिले में हर दिन कोरोना मरीज मिल रहे हैं। जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2841 हो गई है। राहत की बात यह है कि 2758 मरीजों का इलाज किया गया और सभी स्वस्थ्य होकर घर चले गए हैं, जबकि 78 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। अबतक 207524 मरीजों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। लोगों की लापरवाही के कारण हर दिन कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। नए पॉजिटिव मरीजों में बरहट के मलयपुर का 1, चकाई के प्रधान कार्यालय का 1, गिद्धौर के गेनाडीह का 1, जमुई के एसएसबी का 1 जवान, अभयपुर का 1, सिकेरिया का 1, मणियड्‌डा स्थित नया जेल का 1, सतगामा का 1, पुरानी बाजार का 1 व्यक्ति शामिल है।

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