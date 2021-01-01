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दिशा-निर्देश:सरस्वती पूजा में मेला लगाने पर रोक: एसडीपीओ

जमुई5 घंटे पहले
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सदर थाने में रविवार को शांति समिति की बैठक करते पदाधिकारी व अन्य। - Dainik Bhaskar
सदर थाने में रविवार को शांति समिति की बैठक करते पदाधिकारी व अन्य।
  • सरस्वती पूजा की तैयारी को लेकर जिले के थानों में हुई शांति समिति की बैठक
  • 16 को सरस्वती पूजा: कोरोना संक्रमण को लेकर छोटे स्तर पर पूजा संपन्न करने की अपील, डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई

सदर थाना परिसर में एसडीपीओ प्रतिभा रानी के नेतृत्व में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिला प्रशासन ने शहर वासियों से आगामी सरस्वती पूजा को लेकर मेला न लगाने की अपील की है। बता दें कि 16 फरवरी को सरस्वती पूजा है। जिसको लेकर रविवार को सदर थाने में बुद्धिजीवियों के साथ एसडीपीओ के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सीओ दीपक कुमार ने भी शहरवासियों से अपील करते हुए बताया कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार सरस्वती पूजा को छोटे स्तर पर ही पूजा कर समाप्त करें। थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस बार कोरोना संक्रमण का खतरा है इसीलिए इसे सिर्फ अपने घरों में पूजा के रूप में मनाएं और भीड़भाड़ ना लगने दें। साथ ही कहा कि सरस्वती पूजा को लेकर डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद डीजे संचालकों द्वारा सरस्वती पूजा में डीजे का उपयोग किया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में पदाधिकारियों के अलावा महेन्द्र चौधरी, सकलदेव दास, शंकर साह, मो. असरफ, मो. लल्लू, मो. संजय, मो.शमशाद आलम सहित कई बुद्धिजीवी शामिल थे।

गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय में भी शांति समिति की हुई बैठक

गिद्धौर | सरस्वती पूजा को लेकर गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय के सभा भवन में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में थानाध्यक्ष आशीष कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी राघवेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने उपस्थित शांति समिति सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों से सरस्वती पूजा को आपसी सामंजस्य के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने की बात कहीं। इस मौके पर कई शांति समिति सदस्य नरेश यादव,राजू खां,चंदन कुमार सहित कई सदस्य मौजूद थे।

लाइसेंस लेना अनिवार्य, डीजे पर पूर्ण रूप से पाबंदी

झाझा | प्रखंड क्षेत्र में सरस्वती पूजा शांति माहौल में संपन्न करने को लेकर रविवार को झाझा थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारी एवं बुद्धिजीवियों के बीच शांति समिति की बैठक आयोजित की गयी। जिसकी अध्यक्षता थानाध्यक्ष श्रीकांत कुमार ने की। मौके पर बीडीओ दीपेश कुमार, सीओ अमित रंजन, नगर पंचायत की मुख्य पार्षद पिंकी देवी के अलावे विपीन साव, लक्ष्मण झा, गौरव सिंह राठौर, पिंटू बरनवाल, मंटू गुप्ता, वार्ड पार्षद सुबोध केशरी, जिला पार्षद पवन राम, मुमताज अंसारी सहित अन्य कई लोग उपस्थित थे। थानाध्यक्ष ने लोगों से कहा कि पूजा कमेटी अगर सरस्वती पूजा का आयोजन करती है तो उन्हें सर्वप्रथम एक आवेदन थाना में देकर लाइसेंस लेना अनिवार्य है। दिये जाने वाले आवेदन में पूजा कमेटी के सदस्यों के नाम के अलावे स्थल, मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाना होगा। इसके अलावे थानाध्यक्ष ने कहा कि पूजा के दौरान डीजे पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। पूजा के लिए जारी किये जाने वाले नियमों का जो भी पूजा कमेटी उल्लंघन करती है तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। बीडीओ एवं सीओ ने कहा कि 17 फरवरी को मूर्ति विसर्जन अनिवार्य है। मूर्ति विसर्जन के लिए जो मार्ग आवेदन में दर्शाया जायेगा उसी मार्ग से होते हुए पूजा कमेटी सदस्य विसर्जन स्थल पर जायेंगे। वहीं पदाधिकारी ने लोगों ने अपील की पूजा के दौरान अगर किसी भी प्रकार की अनहोनी या फिर किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को अवश्य देंगे। लोग पूजा के दौरान शांति कायम करते हुये सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखेंगे। अगर कोई भी असमाजिक तत्व के लोग माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो वैसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी।

शांति समिति की बैठक करते पदाधिकारी
शांति समिति की बैठक करते पदाधिकारी

डीजे बजा तो पूजा कमेटी व डीजे मालिक पर होगी कार्रवाई

सिमुलतला | सरस्वती पूजा को लेकर रविवार को सीओ अमित रंजन की अध्यक्षता में सिमुलतला थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में अंचलाधिकारी ने बताया कि इस बार अन्य पर्व की भांति सरस्वती पूजा में भी पंडाल का निर्माण एवं भव्य मूर्ति स्थापित नहीं किया जाएगा। भीड़भाड़ तथा डीजे पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। सभी डीजे वालों को नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया है कि पूजा पंडाल एवं मूर्ति विसर्जन में डीजे बजाते देखा जाएगा तो पूजा कमेटी एवं डीजे मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।बैठक में पूर्व जिलापरिषद सदस्य सह झाझा व्यापार मंडलाध्यक्ष श्रीकांत यादव, निर्मल चौधरी, विकास सिंह, मो. सहजाद अंसारी, कैलाश यादव, हैदर अली, नईम मियां, कल्याणपुर पंचायत सरपंच श्रीधर पंडित, दिलीप पंडित, कयूम अंसारी, नवीन कुमार यादव, कनौदी सरपंच मनोरंजन प्रसाद सहित अन्य लोग रहे।

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