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वितरण:बीडीओ ने जरूरतमंदों के घर जाकर कंबल बांटा

खैरा5 घंटे पहले
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कंबल वितरण करते बीडीओ। - Dainik Bhaskar
कंबल वितरण करते बीडीओ।
  • बीडीओ ने पेंशन योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया

बढ़ती ठंड को देखते हुए बीडीओ डॉ. अबतुल्य कुमार ने रविवार को डोर टू डोर जाकर प्रखंड क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के हरनी पंचायत अंतर्गत टीटैहिया गांव जरूरतमंद व नि:सहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। एक वृद्ध दंपत्ति की हालत देख बीडीओ ने उन्हें नकदी रुपए देकर वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी कंबल गरीबों व जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे इसके लिए पंचायत के सभी मुखिया को कंबल दिया जाएगा। बीडीओ ने कहा कि जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए मुखिया को दिशा निर्देश जारी किया गया है। मौके पर मुखिया आशीष तांती, बेबी कुमारी आदि मौजूद थे।

सामाजिक कार्यकर्ता ने किया कंबल का वितरण

चकाई | प्रखंड अंतर्गत बामदह पंचायत के गांव में सामाजिक कार्यकर्ता जोगेंद्र वर्णवाल ने लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान बामदह पंचायत के कारीझाल, दोमुहान, चांदोसोल, केलुवाडीह, कुम्हरटोली सहित दर्जनों गांव में सैंकड़ों लोगों के बीच कंबल बांटा गया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता जोगेंद्र वर्णवाल ने कहा कि भीषण ठंड को देखते हुए लोगों को कंबल दिया गया है। मौके पर रोहित बरनवाल, मुकेश वर्णवाल,टिंकू कुमार, मंसूर अली तैयब सहित अन्य लोग थे।

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