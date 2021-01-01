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मारपीट:शीशम का पेड़ काटने के विरोध पर पीटा

जमुई4 घंटे पहले
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  • चरका पत्थर थाना क्षेत्र के टहकार गांव का मामला, जांच में जुटी पुलिस

शीशम का पेड़ काटने का विरोध करने पर दबंगों ने एक 55 वर्षीय वृद्ध को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। बताया जाता है कि चरका पत्थर थाना क्षेत्र के टहकार गांव निवासी साधु यादव अपने निजी जमीन पर कई साल पहले शीशम का पेड़ लगाया था। वहीं जब वह बड़ा हो गया तो उसके बगल के ही नरेश यादव, सत्येंद्र यादव, अरुण यादव उक्त पेड़ को अपना बताते हुए रविवार को उसे काटने लगा। इस बात का जब विरोध 55 वर्षीय वृद्ध साधु यादव ने की। विरोध देख सभी दबंगों ने वृद्ध को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है।

जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में चार घायल
जमुई | जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में एक ही परिवार के चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। बताया जाता है कि चरका पत्थर थानाक्षेत्र के असरहुआ गांव निवासी प्रेम यादव तथा गोपाल यादव के बीच 5 डिसमिल जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। रविवार की दोपहर गोपाल यादव द्वारा उक्त जमीन को अपना बताते हुए उस पर घेराबंदी की जाने लगी। इस बात का विरोध जब प्रेम यादव ने किया तो गोपाल यादव, सिंघेश्वर यादव , संदीप यादव सहित अन्य लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट की जाने लगी। वहीं जब उसे बचाने वहां पहुंचे विशुन यादव, चानमनी देवी सहित चार लोग मारपीट में घायल हो गए। सभी घायल को परिजनों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। घायल के द्वारा स्थानीय थाने में आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

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