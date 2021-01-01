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निर्णय:भगवान प्रसाद वर्णवाल बनाए गए वर्णवाल सेवा समिति के अध्यक्ष

जमुई5 घंटे पहले
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बैठक में शामिल बर्णवाल सेवा समिति के सदस्य। - Dainik Bhaskar
बैठक में शामिल बर्णवाल सेवा समिति के सदस्य।
  • मलयपुर में वर्णवाल सेवा समिति ने धर्मशाला बनाने का लिया निर्णय

जिले के मलयपुर में वर्णवाल सेवा समिति की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष व सचिव सहित अन्य पदों पर नियुक्ति की गई। समाज ने अध्यक्ष पद पर डाॅ. भगवान प्रसाद वर्णवाल तथा सचिव पद पर राजेश भारती का चयन किया। वही कोषाध्यक्ष के पद पर अनुकूल वर्णवाल को चुना गया। इससे पूर्व वर्णवाल समाज के पूर्वज महाराज अहिवरण के चित्र पर बिहार प्रदेश वर्णवाल समिति के पूर्व अध्यक्ष सह् संरक्षक ब्रजेश वर्णवाल के नेतृत्व में पुष्पांजलि की गई। ब्रजेश वर्णवाल के नेतृत्व में ही चुनाव का आयोजन किया गया। उन्होंने अपनी देख रेख में चुनाव करवाया अाैर पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की। नई समिति ने मलयपुर में वर्णवाल सेवा समिति का अपना धर्मशाला बनवाने का निणार्य लिया । समिति ने कहा कि मलयपुर में स्टेशन है इसलिए समाज के लोेगों के रहने व ठहरने का इंतजाम होना चाहिए। मौके पर दामोदर वर्णवाल, जयप्रकाश वर्णवाल, राजेश वर्णवाल, त्रिपुरारी वर्णवाल, शंकर वर्णवाल, वासुदेव वर्णवाल, श्यामसंुदर वर्णवाल, राजकिशोर वर्णवाल, अनिल वर्णवाल, मुरारी वर्णवाल, पप्पू वर्णवाल समेत बड़ी संख्या में वर्णवाल समाज के लोग शामिल हुए।

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