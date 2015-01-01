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कोरोना संक्रमण:कोरोना से व्यवसायी की मौत, 21 अक्टूबर को सदर अस्पताल में मिला था पॉजिटिव

जमुईएक घंटा पहले
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शहर में बिना मास्क लगाए घूमते हैं लोग, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है।
  • पटना के एम्स में इलाज के दौरान युवक की हुई मौत, जिले में अब तक 6 ने तोड़ा दम
  • खतरनाक: बिना मास्क की भीड़ से काेरोना संक्रमण की आशंका

चुनाव और त्योहार के बीच लोग कोरोना जैसे घातक संक्रमण को भूल रहे हैं। बाजार में भीड़ लग रही है। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग बंद कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि जिले में कोरोना का संक्रमण खत्म हो गया है, बल्कि हर दिन जिले में नए कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मिल रहे हैं। बावजूद लोगों की लापरवाही एक बार फिर घातक साबित हुई। एक लम्बे अवधि के बाद अचानक से कोरोना ने एक युवक की जान ले ली। मृतक की पत्नी कोरोना पॉजिटिव हैं जिनका पटना के एम्स में इलाज चल रहा है। मृतक युवक शहर के पुरानी बाजार निवासी व्यवसायी अविनाश भगत(47 वर्ष) पिता अशोक कुमार भगत के रूप में हुई। अविनाश भगत की हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए पटना के एम्स में रेफर कर दिया गया था। एम्स में ही उसकी पत्नी का भी पॉजिटिव होने पर इलाज चल रहा है। गुरुवार की सुबह अचानक कोरोना से अविनाश की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद एक बार फिर जिले में कोरोना का भय लोगों के बीच देखा जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग ने इंजीनियरिंग काॅलेज के कोविड केयर सेंटर में भेजा था
अनलॉक होने के बाद लोग लापरवाह हो गए। पुलिस भी कोरोना को लेकर अब उतनी सजग नहीं है। बाजार में खुलेआम लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। इसी लापरवाही के कारण पुरानी बाजार निवासी 47 वर्षीय अविनाश भगत खुद तो पॉजिटिव हुआ ही उसकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई। 21 अक्टूबर को तबियत खराब होने के कारण वह कोरोना टेस्ट कोरोना के लिए सदर अस्पताल आया था जहां उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसे क्वारेंटाईन के लिए अमरथ स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज कोविड केयर सेंटर भेजा गया था। वहां व्यवस्था नहीं होने के कारण वह वहां से घर चला अाया।

26 अक्टूबर को अचानक हालत हुई गंभीर, किया था पटना रेफर
26 अक्टूबर को एक बार फिर उसकी तबियत अचानक बिगड़ने लगी। तब एक बार फिर उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। जहां उसकी जांच की गई। जांच के बाद उसकी हालत सही नहीं बताते हुए डॉक्टर द्वारा बेहतर इलाज के लिए उसे एवं उसकी पत्नी को पटना के एम्स रेफर कर दिया गया। 27 अक्टूबर से वह पटना में इलाजरत था और 5 नवंबर गुरुवार की सुबह उसकी कोरोना से मौत हो गई, जबकि पत्नी का अभी भी इलाज किया जा रहा है। अविनाश का शहर के जमुई-सिकंदरा रोड़ स्थित एक दुकान था जहां से वह स्कूली बच्चों का स्कूल ड्रेस व आई कार्ड बनाकर जिले के कई स्कूलों में सप्लाई किया करता था।

जिले में तीन जून को हुई थी कोरोना से पहली मौत
जिले में कोरोना से पहली मौत तीन जून 2020 को हुई। चौकीटांड गांव निवासी 64 वर्षीय वृद्ध शंकर साह की मौत से कोरोना ने दस्तक दी थी। इसके बाद अगस्त महीने में तीन लोगों की मौत हो गई। दूसरी मौत 2 अगस्त को हुई जिसमें महाराजगंज बाजार निवासी 85 वर्षीय वृद्ध सुशीला देवी की कोरोना से मौत हो गई। इसी प्रकार 4 अगस्त को झाझा के पिपराडीह निवासी 60 वर्षीय भीम प्रसाद केसरी की माैत हो गई। कुछ दिन बाद 13 अगस्त को बरहट प्रखंड के मलयपुर की 55 वर्षीय मीणा देवी की मौत हो गई। फिर 16 अक्टूबर को लक्ष्मीपुर निवासी 65 वर्षीय जुगल किशोर दास की कोरोना से मौत हुई। इस तरह जिन पांच लोगों की अबतक कोरोना से मौत हुई उनमें सभी वृद्ध ही थे। गुरुवार को जिले में कोरोना से पहले युवक की मौत हुई है।
इधर, जिले में छह नए पॉजिटिव मिले हैं । मरीजों में बरहट प्रखंड का 1, चकाई के बाराकोला का 1, चिहरा का 1, सिलफरी का 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसी प्रकार जमुई के अभयपुर का भी दो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिला है।

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