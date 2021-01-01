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बैठक:चिराग पासवान को गठबंधन धर्म निभाने नहीं आता: ई. आईपी गुप्ता

जमुई4 घंटे पहले
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  • अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साधा निशाना

लोजपा अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान अपने पापा से कुछ नहीं सिख पाए। प्रधानमंत्री द्वारा बुलाए गए एनडीए की बैठक में बेड रेस्ट का बहाना बनाकर नहीं जाना कमोबेश यही दर्शाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी हरकतें और प्रधानमंत्री द्वारा बुलाए गए एनडीए की मीटिंग में शामिल नहीं होना, ये बताता है कि इन्हें गठबंधन धर्म निभाने नहीं आता। उक्त बातें अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ई. आईपी गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को असफल बताने वाले चिराग से तो जमुई संसदीय क्षेत्र संभल नहीं रहा। झाझा-बटिया रेल लाइन, बरनार जलाशय योजना, जमुई में इंडोर स्टेडियम आदि इनके सफेद झूठ की बानगी मात्र है। इन्होंने कई असरदार चिठियां लिखी है। सिर्फ इनके चिठियों का ही मूल्यांकन कर दें तो उनके प्रभाव नगण्य होगा। वे फैशन और लेटरबाजी की राजनीति करते हैं।

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