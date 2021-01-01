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खेलकूद:रॉयल चैलेंजर्स लाइंस को 8 रन से हराया

जमुई5 घंटे पहले
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रविवार को मैच खेलते खिलाड़ी। - Dainik Bhaskar
रविवार को मैच खेलते खिलाड़ी।
  • केकेएम कॉलेज ग्राउंड में प्रीमियर लीग का आयोजन, कुंदन बने मैन ऑफ द मैच

स्थानीय केकेएम कॉलेज परिसर ग्राउंड में रविवार को खेले गए जमुई प्रीमियर लिंग के पांचवा मैच रॉयल चैलेंजर्स जमुई और जमुई लाइंस के बीच खेला गया। जिसमें रॉयल चैलेंजर्स जमुई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 8 विकेट खोकर 116 रन का स्कोर खड़ा किया। जिसमें रॉयल चैलेंजर्स जमुई की तरफ से बल्लेबाजी में मो.आमिर खान 31, आशीष सिंह 18 तथा कप्तान छोटी वर्मा 20 रन बनाए। वहीं जमुई लाइंस के तरफ से बोलिंग में मो. अनस 3 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट, सूरज कुमार सिंह 3 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट तथा सोहेल अंसारी 3 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट को आउट करने में सफल रहे। जबाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी जमुई लाइंस ने निर्धारित 15 ओवर की खेल में 13.5 ओवर में 108 रन की स्कोर पर पूरी टीम सिमट गई। जिसमें जमुई लाइंस की तरफ से सबसे अधिक रंजन कुमार 37, जितेंद्र शर्मा 22 तथा विकास कुमार 16 रन बनाए, गेंदबाजी में रॉयल चैलेंजर्स जमुई के तरफ से कुंदन सिंह 3 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट, अमित कुमार 2 ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट तथा पिंटू कुमार 3 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट को आउट किया है। जिससे रॉयल चैलेंजर्स जमुई ने जमुई लाइंस को 8 रन से मैच हरा दिया। मैच में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कुंदन कुमार सिंह को 5 विकेट लेने पर उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। मैच में एंपायर की भूमिका बंटी सिंह और विक्की सिंह कर रहे थे। जबकि ऑनलाइन स्कोरर की भूमिका गुलशन कुमार ने निभाई।

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