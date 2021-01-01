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लोगों ने कहा:मननपुर स्टेशन पर 18वां दिन भी धरना प्रदर्शन रहा जारी, बढ़ रहा है आक्रोश

चाननएक घंटा पहले
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  • ट्रेनों का ठहराव व परिचालन नहीं करना दुखद

दानापुर डिविजन के किऊल-झाझा रेलखंड के मननपुर रेलवे स्टेशन परिसर में बिहार दैनिक यात्री संघ शाखा मननपुर की अगुवाई में ट्रेनों के परिचालन व ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर 18वां दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा। बुधवार को धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की।

इस दौरान क्षेत्र के कई बुद्धिजीवियों ने अपनी बात रखी और कहा कि रेल प्रशासन के द्वारा इस क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। मननपुर रेलवे स्टेशन इस इलाके का एक मुख्य स्टेशन है। जहां से मजदूर, व्यवसाय, किसान, छात्र एवं अन्य यात्री अपनी लंबी यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन ट्रेन का ठहराव नही होने से सभी स्तर के लोग परेशान हैं।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यहां पूर्व में रुकने वाली राजेंद्रनगर हावड़ा टर्मिनल सुपरफास्ट ट्रेन का ठहराव था लेकिन अब रेल प्रशासन के द्वारा उस ट्रेन के ठहराव को रद्द कर दिया है। जिससे पटना, मोकामा, झाझा, हावड़ा जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर बिहार दैनिक यात्री संघ के अलावा अन्य लोगों में भी भारी आक्रोश है। 18 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर स्थानीय लोगों ने अपनी बात रखी है।

किसान, मजदूर, आम लोगों के साथ छात्रों को भी हो रही परेशानी

सत्यप्रकाश कुमार उर्फ महाराज, बिहार दैनिक यात्री संघ के संरक्षक ने कहा कि चानन पिछड़ा हुआ इलाका है और यहां के लोगों का आवागमन सिर्फ ट्रेन पर ही आश्रित है। लेकिन मननपुर स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव स्थगित कर देने से आमजनों को खासकर व्यपारियों, विद्यार्थियों एवं दैनिक मजदूरों को जिला मुख्यालय आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मननपुर स्टेशन पर पूर्व में रुक रही ट्रेन राजेंद्रनगर हावड़ा टर्मिनल सुपरस्टार एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन होने के बावजूद मननपुर स्टेशन पर इसका ठहराव स्थगित कर दिया जाना दुखद है।

परशुराम यादव पूर्व मुखिया, इटौन ने कहा कि ट्रेन का परिचालन व मननपुर स्टेशन पर राजेंद्रनगर हावड़ा टर्मिनल सुपरफास्ट ट्रेन का ठहराव स्थगित कर दिये जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने रेल प्रशासन के इस कृत्य को जनविरोधी नीतियों का परिचायक बताया है।

रघुवीर मंडल, पूर्व प्रदेश सचिव युवा जदयू ने कहा कि चानन क्षेत्र में हजारों लोगों का मुख्य यातायात ट्रेन पर ही निर्भर है। जब तक ट्रेन का परिचालन था तब वे लोग मजदूरी करने के लिए,बीमार मरीजों को अन्य दूसरे शहरों में ले जाने के लिए यहां पहुंचते थे और वे लोग अपना इलाज करवाकर लौट आया करते थे। इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। यहां के सैकड़ों छात्र छात्राओं को परीक्षा में भाग लेने के लिए लखीसराय जाना होता है। लेकिन ट्रेन की उचित व्यवस्था और खराब हो चुकी सड़कों के कारण उन छात्रों को सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की चिंता सता रही है।

नंदकिशोर यादव, बिहार दैनिक यात्री संघ मननपुर के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि ट्रेन ठहराव की मांगों को लेकर पिछले 17 जनवरी से यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है लेकिन आज तक रेल प्रशासन की तरफ से कोई भी साकारात्मक पहल नहीं किया गया है।उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नही होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

इस दौरान अनिल कुमार मिश्रा, बलराम कुमार,श्रीकांत यादव,कन्हाई यादव,जयप्रकाश पासवान, रघुनंदन पाठक उर्फ मुन्ना,बबलु यादव,कृष्णनंदन गुप्ता,राजेंद्र प्रसाद कुर्मी,कामदेव यादव,बौधु राम,रंजीत कुमार यादव, लखन यादव ,बाबूलाल महतों,उमाशंकर तांती,गणेश बिंद, प्रताप पासवान,सुरेश गुप्ता,सहदेव यादव,रामबालक यादव,जगदीश यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।

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