पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

गिरफ्तारी:आठ पेटी विदेशी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

जमुईएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
जब्त शराब व गिरफ्तार तस्करों के साथ उत्पाद विभाग की टीम।
  • झारखंड के चतरा से कार से लखीसराय ले जाई जा रही थी शराब की खेप

अवैध शराब तस्करों के खिलाफ की गई छापेमारी में उत्पाद पुलिस ने एक सेंट्रो कार से 8 कार्टून विदेशी शराब की खेप को बरामद की। इस दौरान दो तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि गिरफ्तार तस्कर लखीसराय के बड़हिया थाना अंतर्गत दरियापुर गांव निवासी चंदन कुमार तथा मुकेश कुमार है। दोनों एक सेंट्रो कार से झारखंड के चतरा जिले से 8 पेटी विदेशी शराब को लेकर जमुई के रास्ते दरियापुर जा रहे थे। वहीं, उत्पाद पुलिस द्वारा खैरा-सोनो मुख्य मार्ग के नरियाना पुल के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, उसी दौरान पुलिस ने कार की तलाशी ली और विदेशी शराब के साथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर सुभाष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

7 लीटर शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार
गिद्धौर | थाना क्षेत्र के सेवा पंचायत अंतर्गत संसारपुर गांव के वार्ड नंबर-14 में मुख्यमंत्री जल नल योजना के तहत बने पानी टंकी से बुधवार की देर संध्या उत्पाद विभाग की टीम ने 7 लीटर देशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि सेवा पंचायत के संसारपुर गांव के वार्ड नंबर-14 में बने पानी टंकी से बीते कई महीनों से देशी शराब का कारोबार चल रहा था। उत्पाद विभाग पटना को संसारपुर गांव के ग्रामीण ने बीते 25 अक्टूबर को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद कार्रवाई हुई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें