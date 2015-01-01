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कार्रवाई:कोड़ासी में हमले की सूचना के बाद चतरो जंगल में नक्सलियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, 200 से अधिक जिंदा कारतूस बरामद

जमुई3 घंटे पहले
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सिकन्दरा थाना क्षेत्र के चतरो जंगल अभियान चलाते सुरक्षा बल।
  • मुठभेड़ के दौरान कोबरा बटालियन के जवानों ने शीर्ष नक्सली नेता अरविंद यादव को घेरा, ऑपरेशन जारी
  • सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक हुई गोलीबारी

सर्च अभियान के दौरान चतरो जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में 200 राउंड से अधिक जिंदा कारतूस सहित नक्सली सामग्री को सुरक्षाबलों ने बरामद किया है। जबकि शीर्ष नक्सलियों को सुरक्षाबलों ने चारों ओर से घेर रखा है। बताया जाता है कि शुक्रवार को सुरक्षाबलों को गुप्त सूचना मिली थी कि पूर्वी बिहार पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के जोनल प्रवक्ता एवं शीर्ष नक्सली नेता अरविंद यादव उर्फ अविनाश अपने सहयोगी प्रकाश राणा सहित अन्य दस्ते के साथ सिकंदरा थाना क्षेत्र के पाठकचक डेम स्थित चतरो जंगलों में पहुंचा है और फुलवरिया कोड़ासी में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है।

संयुक्त सर्च ऑपरेशन में शुरू हो गया मुठभेड़
सूचना के बाद शनिवार की सुबह कोबरा बटालियन तथा जिला पुलिस के जवानों द्वारा संयुक्त ऑपरेशन खैरा-सिकंदरा सीमा रेखा के जंगलों में चलाया गया। वहीं जैसे ही सुरक्षा बल पाठकचक डेम स्थित चतरो जंगल के पास पहुंचे। सुरक्षाबलों को देखते ही नक्सलियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं कोबरा बटालियन के जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए गोलीबारी की। सर्च अभियान में जवानों ने नक्सलियों का 200 राउंड जिंदा कारतूस सहित कई नक्सल सामग्री भी बरामद किया है। बताया जाता है कि सुबह 11:00 बजे से 3:00 बजे तक रुक-रुक कर दोनों ओर से गोलियां चलती रही। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की जानकारी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया। मुठभेड़ में नक्सलियों का 200 से अधिक जिंदा कारतूस, पर्चा ,नक्सली वर्दी, दवा ,बर्तन, पानी का डब्बा सहित कई सामग्री बरामद किया है। एसपी अभियान सुधांशु कुमार ने बताया कि पूर्व से ही सुरक्षाबलों को जानकारी मिल रही थी कि नक्सली सिकंदरा थाना क्षेत्र के फुलवरिया कोड़ासी गांव में हमले को अंजाम देने के लिए पाठकचक डेम के जंगल में छिपा हुआ है।

शीर्ष नक्सलियों को जवानों ने जंगल में घेरा
बताया जाता है कि सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान चतरो के जंगल में पूर्वी बिहार पूर्वाेत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के जाेनल प्रवक्ता व शीर्ष नक्सली नेता अरविंद यादव उर्फ अविनाश तथा नक्सली कमांडर प्रकाश राणा सहित पांच नक्सलियों को सुरक्षाबलों के जवानों द्वारा घेराबंदी किए हुए हैं। फिलहाल देर रात तक कोबरा बटालियन के जवानों द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा था।

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