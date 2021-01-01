पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गिरफ्तारी:मारपीट के मामले में दो पक्षों से पांच गिरफ्तार

गिद्धौर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पुलिस ने मारपीट के मामले में दो पक्षों के पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों थाना क्षेत्र के पतसंडा पंचायत के गुड़ियापुर गांव में बिजली कनेक्शन के तार पास कराने को लेकर उत्पन्न आपसी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। इस मारपीट में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने दोनों पक्षों के लिखित शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि पहले पक्ष के विशेश्वर यादव, विनोद यादव, अाकास यादव एवं दूसरे पक्ष के सरयू यादव, संतोष यादव को जेल भेज दिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser