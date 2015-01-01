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हादसा:खेलने में सीढ़ी से गिरकर पांच वर्षीय बच्चा घायल

जमुई4 घंटे पहले
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खेलने के दौरान सीढ़ी से गिरकर 5 वर्षीय बच्चा घायल हो गया जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। बताया जाता है कि नगर परिषद क्षेत्र के पुरानी बाजार निवासी जगदीश पाल का 5 वर्षीय पौत्र अमरेंद्र कुमार गुरुवार की सुबह अपने घर में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी वह छत की सीढ़ी से उतरने के दौरान उसका पैर फिसल गया और गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया। गिरने से उसके सिर में चोट आने के कारण उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। जहां इलाज कर रहे चिकित्सकों ने इलाज के बाद उसे खतरे से बाहर बताया है।

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