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बैठक:नवोदय के नामांकन परीक्षा के लिए ऑनलाइन भरे जाएंगे फार्म

जमुईएक घंटा पहले
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  • डीईओ ने जिले के बीईओ के साथ की बैठक

जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाने को ले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए डीईओ रवि कुमार सिंह ने जिला के सभी बीईओ के साथ अपने कार्यालय में एक बैठक की। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि आप सभी सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यालय आन लाइन पंजीकरण की सूचना विद्यालय के वेबसाइट पर डालें। उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर एक हेल्प डेस्क बनाया जाए जिसमें अभ्यर्थियों व अभिभावकों को नि: शुल्क फार्म भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसकी जिम्मेदारी कम्प्यूटर शिक्षक को या जो जानकार हो उनको दिया जाए। विद्यालय स्तर पर एक-एक ब्लॉक एक एक शिक्षक को जिम्मेदारी देने हेतु गुरु गोष्ठी में शामिल हो जो ऑनलाइन परीक्षा की जानकारी से अवगत कराएंगे। शिक्षकों को निर्देश दिया जाए कि पिछले वर्ष की पंजीयन से इस वर्ष 25 प्रतिशत पंजीयन अधिक कराएं। नवोदय के फार्म केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। ऑफलाइन फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मौके पर सभी बीईअो व साधन सेवी राकेश कुमार मौजूद थे।

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