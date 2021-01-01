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कोरोना:लंबे समय के बाद मिला एक कोरोना पॉजिटिव

जमुई4 घंटे पहले
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पिछले कई दिनों से जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिल रहे थे। रविवार को एक पॉजिटिव मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 3075 हो गई है। 3064 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ्य होकर अपने घर जा चुके हैं। 9 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अबतक 340200 लोगों की जांच की जा चुकी है।

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