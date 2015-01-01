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आयोजन:नि:शुल्क जांच शिविर का किया गया आयोजन

खैरा2 घंटे पहले
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प्रखंड के चुंआ पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवाल फरीयता गांव में एआईडीएस, एचआईवी तथा कोविड-19 को लेकरस्वास्थ्य विभाग द्वारा नि:शुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉ. एजाज आलम, डॉ. राजेश कुमार मिश्रा एवं डॉ. जितेंद्र कुमार चौधरी द्वारा एचआईवी एआईडीएस का जांच कर प्रमाण पत्र दिया गया व गर्भवती , यक्ष्मा, कालाजार की जांच कर मरीजों के बीच दवा का वितरण किया गया।

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