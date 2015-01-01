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बैठक:खाद्यान्न उठाव व वितरण से पूर्व सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दें: डीईओ

जमुई2 घंटे पहले
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शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी व अन्य।
  • डीईओ ने मध्याह्न भोजन योजना को लेकर दिया निर्देश

डीईओ रवि कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को प्लस टू उच्च विद्यालय के सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में निर्देश देते हुए डीईओ ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत सभी प्रखंड साधनसेवी अपने-अपने प्रखंड अन्तर्गत सभी विद्यालयों में ससमय शत प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड साधन सेवी सुनिश्चित करेंगे कि खाद्यान्न के उठाव व वितरण से पूर्व संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उसकी सूचना दी जाए। उन्होंने सभी डीपीओ को निर्देश दिया कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व प्रखंड साधनसेवी का लक्ष्य निर्धारित कर विद्यालय अनुश्रवण किया जाए। उन्होंने सभी बीआरपी को अनुश्रवण समिति की बैठक करने का निर्देश दिया। डीइर्अाे ने निर्देश दिया कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रत्येक माह शिक्षकों के वेतन का लिस्ट 5 तारीख तक अवश्य भेजने का काम करें। सभी बीईओ को जिला स्तर से विभिन्न मदोे से निर्गत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया। मौके पर सभी डीपीओ, सभी बीईओ, सभी संभाग पदाधिकारी व सभी बीआरपी मौजूद थे।

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