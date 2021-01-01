पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:सरकार आवास कर्मियों के एरियर का अतिशीघ्र करें भुगतान: उत्तम

जमुई4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • श्रीकृष्ण सिंह स्टेडियम में आवास कर्मियों की बैठक

स्थानीय श्रीकृष्ण सिंह स्टेडियम में रविवार को राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के बैनर तले सभी आवास कर्मियों की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उत्तम कुमार दास ने की। बैठक में संघ की मजबूती सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही संघ के द्वारा राज्य सरकार एवं विभाग से आह्वान किया गया कि आवास कर्मियों के एरियर का भुगतान अतिशीघ्र किया जाए। संघ के द्वारा बिहार सरकार से आवास कर्मियों की सेवा को नियमित करने की भी मांग की गई। संघ के सदस्यों ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत पंचायत रोजगार सेवक एवं आवास सहायक दोनों बहाल है, दोनों का मानदेय भी लगभग बराबर है, दोनों के कार्य का रूपरेखा भी लगभग समान है लेकिन विभाग द्वारा पंचायत रोजगार सेवक के एरियर का भुगतान कई महीने पूर्व ही हो चुका है। जबकि आवास कर्मी आज भी एरियर के लिए प्रतीक्षारत है। आवास कर्मियों के प्रति सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser