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स्वरोजगार:ग्रेजुएट किसान: नौकरी खोजने के बदले ब्रोकली की खेती में जुटे

जमुई | गौतम कुमार गुप्ता4 घंटे पहले
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ब्रोकली की खेती करते युवक। - Dainik Bhaskar
ब्रोकली की खेती करते युवक।
  • चार एकड़ जमीन में हो रही सब्जी की खेती, किसानों ने जिला प्रशासन से कोल्ड स्टोरेज की मांग की

सदर प्रखंड के नीमनवादा गांव के युवा प्रियरंजन उर्फ प्रवेश महतो ग्रेजुएशन के बाद नौकरी तलाशने के बजाए खेती का रास्ता अपनाया। अपने पूर्वजों की जमीन पर परंपरागत खेती को छोड़कर सब्जी का उत्पादन शुरू किया। आत्मा से तकनीकी प्रशिक्षण लेने के बाद ब्रोकली की खेती करने का निर्णय लिया और आज अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाया। सब्जी की खेती कर किसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं। ब्रोकली को यूरोपियन सब्जी भी कहा जाता है। इसे बाजार में अच्छे दामों में बेचकर बेहतर आमदनी की जाती है। प्रवेश ने बताया कि पूर्व में वे ब्रोकली की खेती कर बाजार में बेचते हैं। शुरुआती दौर में लोग बहुत कम खरीदारी करते थे, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और आज उनका ब्रोकली 20 से 35 रुपये प्रति पीस बाजार में बिक रहा है। आज भी ब्रोकली के साथ अपने खेतों में करेला, भिडी, बिंस, नेनुआ, खीरा, पत्तागोभी आदि उत्पादन कर रहे हैं।

ब्रोकली में बीटा कैरोटीन होती है | सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ. सैयद नौशाद अहमद की माने तो ब्रोकली में बीटा कैरोटीन होती है जो आंखों में मोतियाबिद और मस्कुलर डिसऑर्डर होने से रोकता है। वहीं ब्रोकली में कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। ब्रोकली बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छी मानी जाती है, यह एनीमिया और अल्जाइमर से बचाता है क्योंकि इसमें आयरन और फोलेट पाया जाता है।

चार एकड़ में सब्जियों की खेती कर प्रतिमाह 40 हजार की होती आमदनी
करीब चार एकड़ जमीन में सब्जियों की खेती कर प्रियरंजन उर्फ प्रवेश महतो प्रतिमाह करीब 40 हजार की आमदनी कर लेते हैं। भास्कर टीम से बात करते हुए दूसरे किसान बाबूलाल महतो ने बताया कि अमूमन नीमनवादा गांव से सब्जी भारी तादात में जिले के अलावा लखीसराय, दलसिंहसराय भी भेजी जा रही है। मार्केट में मंडी नहीं रहने के कारण ब्रोकली सहित अन्य सब्जियों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। यदि जिला प्रशासन द्वारा मार्केट में मंडी की व्यवस्था करा दी जाए तो उन्हें सब्जियों का उचित मूल्य प्राप्त होगा। किसान विश्वनाथ महतो कहते हैं कि यदि जिला प्रशासन द्वारा जिले में सब्जियों को रखने के लिए एक कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर दी जाए तो जो सब्जी वह सब्जी मंडी में बेचने जाते है और जब शाम तक उसकी बिक्री नहीं हो पाती है तो उसे कम कीमत में ही बेचना पड़ता है, इस परेशानी से भी निजात मिल सकेगी। नीमनवादा गांव के सभी किसानों ने भास्कर टीम के माध्यम से डीएम अवनीश कुमार से स्टोरेज की मांग की है।

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