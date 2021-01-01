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अवैध उगाही:सदर अस्पताल में मरीज से स्वास्थ्य कर्मियों ने मांगा रुपए, मना करने पर नहीं दिया एंबुलेंस, घायल को ठेले पर ले गए

जमुई4 घंटे पहले
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  • भास्कर की पहल पर डीएस ने घायल को दोबारा अस्पताल में किया गया भर्ती

मारपीट में घायल होने के बाद एक सप्ताह से सदर अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों से अस्पताल कर्मचारियों द्वारा रुपए की मांग की गई। वहीं, जब परिजन पैसा नहीं दे सका तो कर्मियों ने बिना एंबुलेंस के ही उसे ठेले पर जाने को मजबूर कर दिया।

बताया जाता है कि खैरा प्रखंड के बरमसिया गांव निवासी दामोदर सिंह को एक सप्ताह पहले अज्ञात चार हथियारबंद अपराधियों द्वारा उसके घर में घुसकर मारपीट की गई थी, जिसमें वह घायल हो गया था। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को अस्पताल में तैनात कर्मचारियों द्वारा मरीज की पत्नी लीलावती देवी से रुपए की मांग की गई। मरीज की पत्नी जब रुपए नहीं दे सकी तो कर्मचारियों द्वारा बिना चिकित्सकीय सलाह के ही उसे अस्पताल से जाने को कह दिया।

पीड़ित महिला ने बताया कि बीते कुछ दिनों से स्वास्थ्य कर्मी द्वारा उससे अबतक 500 रुपये से अधिक पैसे भी ले लिए गए और उन्हें भला-बुरा कह आज अस्पताल से बिना डॉक्टर के परमिशन के ही उसे घर जाने को कह दिया। इतना ही नहीं बल्कि उक्त मरीज को एंबुलेंस भी मुहैया नहीं कराया गया। नतीजतन लीलावती देवी पहले मंजिल के मरीज वार्ड से स्ट्रेचर से मरीज को नीचे लाई और एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण उसे ठेले पर लादकर अपने घर को जाने को मजबूर हो गई।

कर्मचारियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई: उपाधीक्षक

जब इस बात की जानकारी भास्कर के द्वारा अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. सैयद नौशाद अहमद को दी गई तब अस्पताल उपाधीक्षक प्रबंधक रमेश पांडेय के साथ अस्पताल पहुंचे और उक्त मरीज को पुनः अस्पताल में भर्ती कर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही।

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