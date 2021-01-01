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दुर्घटना:बाइक से पति-पत्नी घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज

जमुई4 घंटे पहले
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बाइक की चपेट में आने से दंपती जोड़ा घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। बताया जाता है कि खैरा प्रखंड के सलैया गांव निवासी खूबलाल यादव की पत्नी गीता देवी बुधवार की सुबह अपने घर के बाहर झाड़ू दे रही थी।

तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार दो बाइक सवार युवकों ने दंपति जोड़े को टक्कर मार दी जिसमें दोनों घायल हो गया जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इस दुर्घटना में गीता देवी के सिर में चोट आने के बाद उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी।

घायल खूबलाल ने बताया कि बुधवार की सुबह जब उसकी पत्नी घर के पास झाडू दे रही थी और पास में ही वो भी था, इसी दौरान कसैया गांव की ओर से आ रहे एक बाइक सवार ने दोनों को टक्कर मार दी जिसमें दोनों घायल हो गए।

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