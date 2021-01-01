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समीक्षा बैठक:वार्ड मतदाता विखंडीकरण कार्य का जल्द निराकरण करने का दिया निर्देश

सूर्यगढ़ाएक घंटा पहले
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त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव-2021 को लेकर वार्डवार मतदाता विखंडन हेतू चल रहे कार्य सहित अन्य चुनाव संबंधी कार्यो को लेकर गुरूवार को एसडीएम संजय कुमार,डीसीएलआर संजय कुमार ने प्रखंड कार्यालय में प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ अभिषेक कुमार के साथ समीक्षा बैठक की। जिसमें वार्ड वार मतदाता विखंडनकरण को लेकर आ रही शिकायतों को दूर करने एवं ससमय विखंडनकरण कार्यो को पूर्ण कर रिर्पोट भेजने का निर्देश दिया।

प्रखंड के 28 पंचायतों के आधे से अधिक पंचायतो में भारी मात्रा में वार्ड विखंडनकरण के दौरान कर्मियों के द्वारा अनियमितता बरती गयी है। जिसके कारण वरीय अधिकारी से लेकर कर्मी तक का पसीना छुट रहा है।

पंचायत सचिवों के कार्य प्रति लापरवाह होने एवं विकास मित्र से सहयोग लेने के कारण आधे से अधिक पंचायतों के सभी वाडों में एक वार्ड के लोगों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि से लेकर गांव के ग्रामीण भी प्रखंड कार्यालय का चक्कर काटने पर विवश हैं।

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