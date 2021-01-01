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परीक्षा:25 केंद्राें पर आज से हाेगी इंटर की परीक्षा

जमुई4 घंटे पहले
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित होने वाली इंटर की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। यह परीक्षा 1 फरवरी को शुरू हो कर 13 फरवरी तक आयोजित होेगी। इसके लिए कुल 25 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं, जहां कुल 20112 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा को लेकर डीएम अवनीश कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि सभी केन्द्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई वीक्षक या कर्मी मोबाइल लेकर परीक्षा केन्द्र के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। सभी परीक्षार्थी का तापमान नापा जाएगा अगर किसी का तापमान 98 डिग्री से अधिक पाया जाता है तो उसके लिए अलग से परीक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा सभी को सैनिटाइजर दिया जाएगा तथा जिनके पास मास्क नहीं होगा उनको मास्क भी दिया जाएगा।

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