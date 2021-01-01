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परेशानी:परीक्षा के कारण सड़क पर लग रहा जाम

बड़हियाएक घंटा पहले
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बड़हिया नगर पंचायत क्षेत्र में दो सेंटर पर हो रही इंटर परीक्षा को लेकर बड़हिया नगर क्षेत्र में भरी भीड़ उमड़ रही है। सुबह और शाम की पाली में परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा समाप्ति और शुरू होने के दौरान भीड़ उमड़ पड़ती है। जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती जिससे काफी देर तक लोगों को परेशान होना पड़ता है। क्योंकि अचानक परीक्षार्थियों की भीड़ सड़क पर उमड़ी जाती है जिसके चलते सुबह और शाम दोनों पाली में एक-एक घंटा लोगों की परेशानी बढ़ जाती है।

हालांकि पुलिस ने यातायात को सुचारु कराने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी भीड़ अधिक होने से दिक्कतें होती रही । परीक्षा खत्म होने के बाद जाम में फंसने को लोग मजबूर हुए। घंटों तक जाम रहने से परीक्षार्थियों व आम लोगों को काफी परेशानी का समाना करना पड़ रहा है। बुधवार की दोपहर भी पहली पाली की परीक्षा समाप्त होने पर लंबा जाम लगा।

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