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चेकिंग अभियान:खैरा थाना पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान

खैरा4 घंटे पहले
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नक्सलियों एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर एसपी के निर्देश पर सहायक अवर निरीक्षक सुनील कुमार एवं बीएमपी के जवानों ने खैरा चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दो पहियों वाहन एवं चार पहियों वाहनों की ड्राइवर लाइसेंस, इंश्योरेंस, फिटनेस एवं डिक्की की तलाशी ली गई।

जिन वाहनों की कागजातों में त्रुटि पाई गई उन्हें फाइन किया गया। वहीं वैसे बाइक चालकों से पांच पांच सौ रुपए चालान काटा गया जो हेलमेट पहने हुए नहीं थे। उनसे कुल 6500 सौ रुपए का चालान काटा गया। थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वाहन चेकिंग की जा रही है । शराब माफिया एवं अपराधी किस्म के लोगों पर कड़ी नजर होगी।

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