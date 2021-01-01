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बदलाव:केकेएम काॅलेज केंद्र बदलकर इग्नू का केंद्र पीडी मवि बना

जमुई4 घंटे पहले
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इग्नू अध्ययन केन्द्र संख्या 0577 पर होने वाली परीक्षा के स्थान में बदलाब किया गया है इंटर की परीक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। जानकारी देते हुए केन्द्र के अधीक्षक सह समन्वयक डा. सुनील कुमार यादव ने बताया कि इंटर की चल रही परीक्षा के कारण केकेएम के केन्द्र को बदल आदर्श पीडी मध्य विद्यालय बोधवन तलाब कर दिया गया है। टीईई की परीक्षा दिसम्बर 2020 के बजाय अब फरवरी में ली जा रही है।

केकेएम कालेज जमुई में इंटरमीडिएट परीक्षा व वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 का जिला प्रशासन के द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाएं जाने के कारण दोनों ही परीक्षा एक साथ लेना संभव नहीं है। इसलिए 8 फरवरी से 24 फरवरी तक होने वाली परीक्षा अब आदर्श पीडी मध्य विद्यालय में होगी जबकि 25 फरवरी 2021 से पूर्व निर्धारित केन्द्र केकेएम कालेज जमुई पर होेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र परिवर्तन की सूचना क्षेत्रीय निदेशक इग्नू पटना को भी दे दी गई है।

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